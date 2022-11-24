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Marmaray arızası giderildi mi, düzeldi mi? 24 Kasım Marmaray bozuldu mu, neden çalışmıyor?

Marmaray arıza mı yaptı, Marmaray arızası düzeldi mi? Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle işe ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Yolcular tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

24.11.2022 - 10:42 |

Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular uzun süre istasyonda beklemek zorunda kaldı. Peki, Marmaray arızası giderildi mi, düzeldi mi? 

MARMARAY BOZULDU MU, NEDEN ÇALIŞMIYOR?

HALKALI-GÖZTEPE SEFERLERİ YAPILAMADI

Marmaray'ın sosyal medya hesabından saat 07.04'te yapılan paylaşımda "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullandı.

Marmaray arızası giderildi mi, düzeldi mi 24 Kasım Marmaray bozuldu mu, neden çalışmıyor

FENERYOLU İSTASYONUNDA SEFERLER AKTARMALI YAPILDI

Saat 08.08'de yapılan açıklamada ise "Sayın yolcularımız Marmaray seferlerimiz Feneryolu İstasyonunda aktarmalı olarak devam etmektedir." denildi.

 

Marmaray arızası giderildi mi, düzeldi mi 24 Kasım Marmaray bozuldu mu, neden çalışmıyor

Marmaray'dan saat 09.21'de yapılan son açıklamada ise "Sayın yolcularımız; Marmaray seferlerine aktarmasız ve aralıksız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Marmaray arızası giderildi mi, düzeldi mi 24 Kasım Marmaray bozuldu mu, neden çalışmıyor

 

 

 

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