GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMarmara'da endişeli bekleyiş: Çalışmalara akıntı engel oldu
HaberlerGündem Haberleri Marmara'da endişeli bekleyiş: Çalışmalara akıntı engel oldu

Marmara'da endişeli bekleyiş: Çalışmalara akıntı engel oldu

30.08.2025 - 12:38Güncellenme Tarihi:
Marmara'da endişeli bekleyiş: Çalışmalara akıntı engel oldu

Balıkesir'in Erdek açıklarında, ünlü iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaşın deniz dibinden çıkarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Haberin Devamı

 Kıyıya yaklaşık 7 mil mesafede ve 68 metre derinlikte tespit edilen naaşın çıkarılması amacıyla başlatılan operasyon, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.

İLGİLİ HABER

İzmir'de besicilerin kuraklığa karşı en güçlü silahı! Su tüketimini yarı yarıya azalttı, ekim alanları 12 kat arttı!
İzmir'de besicilerin kuraklığa karşı en güçlü silahı! Su tüketimini yarı yarıya azalttı, ekim alanları 12 kat arttı!

Bölgedeki gözlemlerde, TCG IŞIN gemisinin güvertesinde bulunan vincin kalkık olduğu dikkat çekti. Bu durum, teknik hazırlıkların tamamlandığı ve çıkarma sürecinin sürdüğü şeklinde değerlendirildi.

Marmarada endişeli bekleyiş: Çalışmalara akıntı engel oldu


Yetkililer, operasyonun deniz ve hava şartlarına bağlı olarak titizlikle yürütüldüğünü, şartların uygun hale gelmesiyle birlikte çıkarma işleminin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Öte yandan, çalışmalara akıntının yoğunluğu nedeniyle ara verildiği ileri sürüldü. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiği, soruşturmanın Marmara Adası Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildiği kaydedildi.

Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği personel alımı: 4 memur alınacak!
#Gündem

Türkiye Belediyeler Birliği personel alımı: 4 memur alınacak!

30 Ağustos'un en çok konuşulan ismi minik komando oldu!
#Gündem

30 Ağustos'un en çok konuşulan ismi minik komando oldu!

Bu düzenek görenleri şaşırtıyor! 15. katta bal üretiyor
#Gündem

Bu düzenek görenleri şaşırtıyor! 15. katta bal üretiyor