İzmir'de besicilerin kuraklığa karşı en güçlü silahı! Su tüketimini yarı yarıya azalttı, ekim alanları 12 kat arttı!

"Suyu yeniden kazanmak, geri dönüşümünü yapmak çok önemli. İzmir ve Ege'de ağırlıklı yoğun hayvancılık var. Dolayısıyla kaba yem ihtiyacımız var ve çoğunluğu mısır silajla karşılanıyor. Mısıra alternatif olarak kullandığımız ve kaba yem ihtiyacını karşılayan sorgum sudan otu var. Mısır sulaması 7-8 sefere kadar gidiyor ama biz aynı miktardaki ürünü 2 ya da 3 sulamayla alabiliyoruz. Üreticilerimizle konuştuğumuzda artık onlar da durumun farkında. Yoğun sıcaklıkta mısıra istediğiniz kadar suyu ulaştıramazsanız, gerçek anlamda bir verim alamayacaksınız. Çiftçilerimiz bunun da farkındalar."