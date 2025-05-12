Marmara'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi içlerinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyükçekmece'ye yaklaşık 20 km mesafede gerçekleşen deprem saat 09.41'de meydana gelirken derinliği ise 17.9 km olarak ölçüldü.