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Marmara'da 3.3 büyüklüğünde deprem

12.05.2025 - 10:15Güncellenme Tarihi:
Marmara'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi içlerinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi içlerinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyükçekmece'ye yaklaşık 20 km mesafede gerçekleşen deprem saat 09.41'de meydana gelirken derinliği ise 17.9 km olarak ölçüldü.

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