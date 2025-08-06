Marmara Üniversitesi personel alımı: Toplam 20 personel alınacak

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Marmara Üniversitesi personel alımı, 2025 yılı için pek çok kişinin beklediği bir ilan. 6 Ağustos tarihinde yapılan bir duyuru ile 15 öğretim üyesi, 5 de öğretim elemanı alınacak. Her iki ilana da 6-20 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Marmara Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, belirlenen kriterleri sağlayan adaylar arasından öğretim üyesi alımı yapacak. Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde üniversitenin https://basvuru.marmara.edu.tr/personel adresinden çevrimiçi olarak yapılacak. Adayların aynı ilan döneminde yalnızca bir başvuru yapma hakkı bulunmaktadır; birden fazla başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacak.

Yabancı dille eğitim veren birimlere yapılacak başvurularda, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri geçerli olacak. Bunun yanında yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekiyor. Belirtilen şartları taşımayan veya başvuru süresi içinde başvurusunu tamamlamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak.

Personel alımının yapılacağı enstitüler ve fakülteler şu şekilde:

İlan No Birim Bölüm Anabilim/Anasanat/Program Adet Derece Kadro Unvanı İlan Metni 25.01.009 Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü - Nüfusbilim Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi mezunu olmak. Halk Sağlığı doktorası yapmış olmak. Kanıta dayalı tıp alanında bilimsel çalışmalar olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde ilk isim yayınları olmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak. 25.01.010 Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü - Sosyal Araştırmalar Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi İlahiyat alanlarında doktora yapmış olmak. Dijital beşeri bilimler alanında ulusal veya uluslararası araştırma projelerinde görev yapmış olmak. Nicel yöntemler kullanarak akademik yayın yapmış olmak. Veri analizi ve görselleştirmesi yapabilecek düzeyde R ve SPSS kullanabilmek. 25.01.011 Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında tamamlamış olmak. Sahra-altı Afrika üzerine çalışmaları bulunmak. Radikalleşme ve siyasi şiddet üzerine çalışmaları olmak. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası yayınlara sahip olmak ve araştırmalarda bulunmuş olmak. 25.01.012 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Dijital Oyun Tasarımı Anabilim Dalı 1 1 Doçent Lisans, yüksek lisans veya Doktorasını dijital oyun tasarımı, animasyon, grafik tasarım, yazılım alanlarından birisinden almış olmak, dijital oyun alanındaki dersleri verecek yetkinliğe sahip olmak. 25.01.013 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Dijital Oyun Tasarımı Anabilim Dalı 1 1 Doçent İletişim çalışmaları bilim alanında doçent unvanına sahip olmak Dijital Oyun Tasarımı, işitsel kurgu, karakter sesi, ses mekân ilişkisi ve anlatı destekli ses kullanımı ile ilgili konularda akademik çalışmalar yapmış olmak. 25.01.014 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Dijital Oyun Tasarımı Anabilim Dalı 2 1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını dijital oyun tasarımı, animasyon, grafik tasarım, yazılım alanlarından birinden almış olmak, dijital oyun alanındaki dersleri verecek yetkinliğe sahip olmak. 25.01.015 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Saç ve Güzellik Uygulamaları Bölümü Saç ve Güzellik Uygulamaları Anabilim Dalı 4 1 Doktor Öğretim Üyesi Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Eğitimi'nden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Saç ve Güzellik Uygulamaları bölümü konusunda yayın yapmış bulunmak. Bölüm ile ilgili en az iki yıl ders verme deneyimine sahip olmak. 25.01.016 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümü Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Anabilim Dalı 2 1 Doçent Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde doçentlik unvanına sahip olmak, bu alanda çalışmaları olmak. 25.01.017 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümü Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Anabilim Dalı 2 1 Doktor Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.

Marmara Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacak

Marmara Üniversitesi birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10.07.2018 tarihli 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapılacak. Başvurular, https://basvuru.marmara.edu.tr/personel adresinden istenen belgeler yüklenerek çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

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Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen tüm şartları taşıması ve devlet hizmeti yükümlülüğünün bulunmaması gerekiyor. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmaları ve azami eğitim süresini aşmamış olmaları şart koşuluyor. Ayrıca Araştırma Görevlisi kadrosu için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gereklidir. Atamalar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacak. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamalı (mahkeme veya bakaya durumu olmamalı) ve adaylar aynı tarihli ilanlarda yalnızca bir kadroya başvurabilirler.

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Özel şartlarda başka bir puan belirtilmemişse, ALES'ten en az 70 puan (geçerlilik süresi 5 yıl) ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan (veya eşdeğeri) alınmış olmalı. Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvurular hariç bu şart aranır. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep eden adayların ön ve nihai değerlendirmelerinde ALES puanı 70 kabul edilecek.

Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları iptal edilecek. İdare, ilanın her aşamasını iptal etme ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup, tüm duyurular belirtilen internet adresinden takip edilmeli.

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Personel alımının yapılacağı birimler, aranan özel şartlar ve diğer bilgiler şu şekilde: