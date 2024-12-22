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Marmara Denizi'nde korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

22.12.2024 - 15:19 |
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki sarsıntı saat 15.08'de kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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