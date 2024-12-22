Marmara Denizi'nde korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
22.12.2024 - 15:19 |
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki sarsıntı saat 15.08'de kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2024-12-22
Saat:15:08:13 TSİ
Enlem:40.81833 N
Boylam:27.95222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/AJ5PWmSBsj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi