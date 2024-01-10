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Marmara Denizi'nde korkutan deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

10.01.2024 - 20:41 |
Marmara Denizi'nde korkutan deprem

AFAD, saat 20.10'da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.2 kilometre olarak açıklandı.

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