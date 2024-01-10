Marmara Denizi'nde korkutan deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
10.01.2024 - 20:41 |
AFAD, saat 20.10'da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.2 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.36 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2024-01-10
Saat:20:10:06 TSİ
Enlem:40.41167 N
Boylam:28.87056 E
Derinlik:11.2 km
Detay:https://t.co/pOqVrMXFG1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi