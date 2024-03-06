Marmara Denizi'nde büyük tehlike! 'Yeniden göreceğiz'

Prof. Dr. Sarı, şu anda deniz suyu sıcaklığının 11 derece civarında olduğunu ancak normalde bu tarihlerde denizin 8-9 derecelerde olması gerektiğini belirtti. Hürriyet'te yer alan haberde göre; Prof. Dr. Sarı, şunları söyledi:

‘YENİDEN GÖRECEĞİZ’

“Şu anda bir müsilaj oluşumu neyse ki yok. Fakat müsilaj bir sonuç ve nedenleri ortadan kalkmadan bunun yok olmasını ya da hayatımıza geri dönmemesini bekleyemeyiz. Müsilajın olmasına neden olan faktörleri ortadan kaldırmadığımız sürece Marmara Denizi’nde müsilaj riski devam edecek. Müsilaj zamanı meçhul ama dönmesi kesin bir ekolojik olay. Bu nedenle müsilajı yeniden göreceğiz.”

Marmara’da denizanası popülasyonunda görülen artışa da değinen Prof. Dr. Sarı, bu artışın iki nedenini şöyle anlattı: