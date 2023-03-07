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Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüÄŸünde deprem

Marmara Denizi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. EMSC depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 3.7 olarak duyurdu.

07.03.2023 - 11:48 |
Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüÄŸünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) verilerine gÃ¶re; TekirdaÄŸ MarmaraereÄŸlisi'nde saat 11.36'da 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizinde 3.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

SarsÄ±ntÄ± yerin 8.63 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸti.

KANDÄ°LLÄ° VERÄ°LERÄ°NE GÃ–RE DEPREMÄ°N ÅžÄ°DDETÄ° 3.8...

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ ise depremin ÅŸiddetini 3.8 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

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Marmara Denizinde 3.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Kandilli'nin verilerine gÃ¶re deprem yerin 8.4 kilometre derinliÄŸinde meydana geldi.

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