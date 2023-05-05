Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra bu sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz etkili oluyor. Poyraz sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında oluşan dalgalar zaman zaman iç kesimlere kadar vurmaya başladı.



Öte yandan, fırtınayla birlikte oluşan poyraz nedeniyle çok sayıda küçük balıkçı, teknesini Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda rıhtıma bağlayarak fırtınanın dinmesini bekliyor. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemi de Tekirdağ açıklarında demirledi.