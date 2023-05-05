GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli!
ABONE OL

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli!

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi Tekirdağ açıklarında bekledi.

05.05.2023 - 15:12 | | İHA
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra bu sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz etkili oluyor. Poyraz sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında oluşan dalgalar zaman zaman iç kesimlere kadar vurmaya başladı.

Öte yandan, fırtınayla birlikte oluşan poyraz nedeniyle çok sayıda küçük balıkçı, teknesini Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda rıhtıma bağlayarak fırtınanın dinmesini bekliyor. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemi de Tekirdağ açıklarında demirledi.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Kurum: Büyük Fikirtepe dönüşümünde 12 bin konut inşa ediyoruz

Bakan Kurum: Büyük Fikirtepe dönüşümünde 12 bin konut inşa ediyoruz

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli!

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar petrolü müjdesi: Uygun şartlarda vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar petrolü müjdesi: Uygun şartlarda vereceğiz