 Marmara Bölgesi seçim sonuçları İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne son durum

Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07:00 - 16:00 saatleri arasında tamamlandı. Diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08:00'da başladı. Sandıklar 17:00'da kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.

Marmara Bölgesi'nde 11 ilde toplam sandık sayısı 57 bin 264, kayıtlı seçmen sayısı ise 18 milyon 896 bin 845. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Gazetevatan.com'da olacak.

SAKARYA

Sakarya'da toplam sandık sayısı 2 bin 650, kayıtlı seçmen sayısı 796 bin 924

AK PARTİ - YUSUF ALEMDAR

CHP - AZİZE ÇEROĞLU

İYİ PARTİ - SELÇUK KILIÇASLAN

DEM PARTİ - ENGİN GÜLESER

YENİDEN REFAH - SELÇUK GEYVELİ

ZAFER PARTİSİ - CİHAN KOLİP

BİLECİK

Bilecik'te toplam sandık sayısı 449, kayıtlı seçmen sayısı 140 bin 621

AK PARTİ - MUSTAFA YAMAN

CHP - MELEK MIZRAK SUBAŞI

İYİ PARTİ - GÖKSEL AYDIN

DEM PARTİ - ÖMER EGE

YENİDEN REFAH - CAFER ASRLANBOĞA

ZAFER PARTİSİ - KEMAL BİGE

Haberin Devamı

KOCAELİ

Kocaeli'de toplam sandık sayısı 4 bin 731, kayıtlı seçmen sayısı 1 milyon 533 bin 306

AK PARTİ - TAHİR BÜYÜKAKIN

CHP - ATASOY BİLGİN

İYİ PARTİ - GENÇAY YILDIZTEKİN

DEM PARTİ - HASAN ÖZGÜNEŞ

YENİDEN REFAH - DOĞAN AYDAL

ZAFER PARTİSİ - NERMİN TOL

YALOVA

Yalova'da toplam sandık sayısı 570, kayıtlı seçmen sayısı 188 bin 581

AK PARTİ - MUSTAFA TUTUK

CHP - MEHMET GÜREL

İYİ PARTİ - HALİL İBRAHİM TOKAY

DEM PARTİ - CENGİZ TOPBAŞLI

YENİDEN REFAH - AYHAN POLAT

ZAFER PARTİSİ - MEVLÜT YILDIRIM

BURSA

Bursa'da toplam sandık sayısı 7 bin 431, kayıtlı seçmen sayısı 2 milyon 388 bin 995

AK PARTİ - ALİNUR AKTAŞ

CHP - MUSTAFA BOZBEY

İYİ PARTİ - YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

DEM PARTİ - İHSAN SEYHAN

YENİDEN REFAH - SEDAT YALÇIN

ZAFER PARTİSİ - BAYRAM KAZANCI

BALIKESİR

Balıkesir'de toplam sandık sayısı 3 bin 546, kayıtlı seçmen sayısı 999 bin 41

AK PARTİ - YÜCEL YILMAZ

CHP - AHMET AKIN

İYİ PARTİ - TURHAN ÇÖMEZ

DEM PARTİ - MEHMET RAUF KOCAMAN

YENİDEN REFAH - TANJU AKÇE

ZAFER PARTİSİ - MUTLU AKSOY

Haberin Devamı

İSTANBUL

İstanbul'da toplam sandık sayısı 33 bin 327, kayıtlı seçmen sayısı 11 milyon 314 bin 534

AK PARTİ - MURAT KURUM

CHP - EKREM İMAMOĞLU

İYİ PARTİ BUĞRA KAVUNCU

DEM PARTİ - MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

YENİDEN REFAH - MEHMET ALTINÖZ

ZAFER PARTİSİ - AZMİ KARAMAHMUTOĞLU

ÇANAKKALE

Çanakkale'de toplam sandık sayısı 980, kayıtlı seçmen sayısı 315 bin 624

AK PARTİ - JÜLİDE İSKENDEROĞLU

CHP - MUHARREM ERKEK

İYİ PARTİ - ALAADDİN BURAK KUNT

DEM PARTİ - CANAN AYTAÇ

YENİDEN REFAH - CAHİT BOLELLİ

ZAFER PARTİSİ - BİLGE GÜNDÜZ

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde toplam sandık sayısı 772, kayıtlı seçmen sayısı 243 bin 128

MHP - DERYA BULUT

CHP - MEHMET SİYAM KESİMOĞLU

İYİ PARTİ - ALİ DERMENCİ

DEM PARTİ - MİZGİN ÖZKURT AKSU

YENİDEN REFAH - ZEKAİ NARİN

ZAFER PARTİSİ - ÖZER AKYOL

EDİRNE

Edirne'de toplam sandık sayısı 772, kayıtlı seçmen sayısı 245 bin 975

AK PARTİ - BELGİN İBA

CHP - FİLİZ GENCAN AKIN

İYİ PARTİ - HAMDİ SEDEFÇİ

DEM PARTİ - AYLİN HACALOĞLU

YENİDEN REFAH - ALİ YALÇINDAĞ

ZAFER PARTİSİ - SERKAN KONAK

SAADET PARTİSİ - TEZCAN KARAKÜTÜK

Haberin Devamı

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da toplam sandık sayısı 2 bin 715, kayıtlı seçmen sayısı 872 bin 507

AK PARTİ - CÜNEYT YÜKSEL

CHP - CANDAN YÜCEER

İYİ PARTİ - MEHMET İLKER ATASEVER

DEM PARTİ - SADİ ÖZDEMİR

YENİDEN REFAH - FİLTEKİN ŞEN

ZAFER PARTİSİ - FATİH ALTINTAŞ