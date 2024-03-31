Marmara Bölgesi seçim sonuçları! İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne son durum
Türkiye'de 61 milyondan fazla vatandaş, yerel seçimler kapsamında belediye başkanı, muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyesini seçmek için sandığa gitti. 17:00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım süreci başladı. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil 11 ildeki sonuçlar Gazetevatan.com'da olacak.
Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07:00 - 16:00 saatleri arasında tamamlandı. Diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08:00'da başladı. Sandıklar 17:00'da kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.
Marmara Bölgesi'nde 11 ilde toplam sandık sayısı 57 bin 264, kayıtlı seçmen sayısı ise 18 milyon 896 bin 845. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Gazetevatan.com'da olacak.
SAKARYA
Sakarya'da toplam sandık sayısı 2 bin 650, kayıtlı seçmen sayısı 796 bin 924
AK PARTİ - YUSUF ALEMDAR
CHP - AZİZE ÇEROĞLU
İYİ PARTİ - SELÇUK KILIÇASLAN
DEM PARTİ - ENGİN GÜLESER
YENİDEN REFAH - SELÇUK GEYVELİ
ZAFER PARTİSİ - CİHAN KOLİP
BİLECİK
Bilecik'te toplam sandık sayısı 449, kayıtlı seçmen sayısı 140 bin 621
AK PARTİ - MUSTAFA YAMAN
CHP - MELEK MIZRAK SUBAŞI
İYİ PARTİ - GÖKSEL AYDIN
DEM PARTİ - ÖMER EGE
YENİDEN REFAH - CAFER ASRLANBOĞA
ZAFER PARTİSİ - KEMAL BİGE
KOCAELİ
Kocaeli'de toplam sandık sayısı 4 bin 731, kayıtlı seçmen sayısı 1 milyon 533 bin 306
AK PARTİ - TAHİR BÜYÜKAKIN
CHP - ATASOY BİLGİN
İYİ PARTİ - GENÇAY YILDIZTEKİN
DEM PARTİ - HASAN ÖZGÜNEŞ
YENİDEN REFAH - DOĞAN AYDAL
ZAFER PARTİSİ - NERMİN TOL
YALOVA
Yalova'da toplam sandık sayısı 570, kayıtlı seçmen sayısı 188 bin 581
AK PARTİ - MUSTAFA TUTUK
CHP - MEHMET GÜREL
İYİ PARTİ - HALİL İBRAHİM TOKAY
DEM PARTİ - CENGİZ TOPBAŞLI
YENİDEN REFAH - AYHAN POLAT
ZAFER PARTİSİ - MEVLÜT YILDIRIM
BURSA
Bursa'da toplam sandık sayısı 7 bin 431, kayıtlı seçmen sayısı 2 milyon 388 bin 995
AK PARTİ - ALİNUR AKTAŞ
CHP - MUSTAFA BOZBEY
İYİ PARTİ - YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
DEM PARTİ - İHSAN SEYHAN
YENİDEN REFAH - SEDAT YALÇIN
ZAFER PARTİSİ - BAYRAM KAZANCI
BALIKESİR
Balıkesir'de toplam sandık sayısı 3 bin 546, kayıtlı seçmen sayısı 999 bin 41
AK PARTİ - YÜCEL YILMAZ
CHP - AHMET AKIN
İYİ PARTİ - TURHAN ÇÖMEZ
DEM PARTİ - MEHMET RAUF KOCAMAN
YENİDEN REFAH - TANJU AKÇE
ZAFER PARTİSİ - MUTLU AKSOY
İSTANBUL
İstanbul'da toplam sandık sayısı 33 bin 327, kayıtlı seçmen sayısı 11 milyon 314 bin 534
AK PARTİ - MURAT KURUM
CHP - EKREM İMAMOĞLU
İYİ PARTİ BUĞRA KAVUNCU
DEM PARTİ - MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
YENİDEN REFAH - MEHMET ALTINÖZ
ZAFER PARTİSİ - AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
ÇANAKKALE
Çanakkale'de toplam sandık sayısı 980, kayıtlı seçmen sayısı 315 bin 624
AK PARTİ - JÜLİDE İSKENDEROĞLU
CHP - MUHARREM ERKEK
İYİ PARTİ - ALAADDİN BURAK KUNT
DEM PARTİ - CANAN AYTAÇ
YENİDEN REFAH - CAHİT BOLELLİ
ZAFER PARTİSİ - BİLGE GÜNDÜZ
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde toplam sandık sayısı 772, kayıtlı seçmen sayısı 243 bin 128
MHP - DERYA BULUT
CHP - MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
İYİ PARTİ - ALİ DERMENCİ
DEM PARTİ - MİZGİN ÖZKURT AKSU
YENİDEN REFAH - ZEKAİ NARİN
ZAFER PARTİSİ - ÖZER AKYOL
EDİRNE
Edirne'de toplam sandık sayısı 772, kayıtlı seçmen sayısı 245 bin 975
AK PARTİ - BELGİN İBA
CHP - FİLİZ GENCAN AKIN
İYİ PARTİ - HAMDİ SEDEFÇİ
DEM PARTİ - AYLİN HACALOĞLU
YENİDEN REFAH - ALİ YALÇINDAĞ
ZAFER PARTİSİ - SERKAN KONAK
SAADET PARTİSİ - TEZCAN KARAKÜTÜK
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da toplam sandık sayısı 2 bin 715, kayıtlı seçmen sayısı 872 bin 507
AK PARTİ - CÜNEYT YÜKSEL
CHP - CANDAN YÜCEER
İYİ PARTİ - MEHMET İLKER ATASEVER
DEM PARTİ - SADİ ÖZDEMİR
YENİDEN REFAH - FİLTEKİN ŞEN
ZAFER PARTİSİ - FATİH ALTINTAŞ