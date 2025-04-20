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Markette şoke eden anlar.. Reyonda beğendi, giyip hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıktı

20.04.2025 - 09:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)

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Sultangazi’de bir markete gelen şüpheli, indirim reyonundan beğendiği ayakkabıyı giyip, kendi ayakkabılarını markette bıraktı. Şüpheli daha sonra marketten çıkarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Alışveriş bahanesiyle markete giren şüpheli, bir süre ayakkabı reyonunu inceledi.

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Ardından 800 lira değerindeki indirimli ayakkabılardan birini deneyen şüpheli, beğendiği ürünü ayağına giyerek kendi ayakkabılarını reyonun önüne bıraktı. Hiçbirşey olmamış gibi reyondan alıp giydiği ayakkabılarla marketten ayrılan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Market yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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