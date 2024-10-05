Markette kasiyere dehşeti yaşattı! Şüpheli adliyede

Olay, dün akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Markete giden I.D., bir süre dolaştıktan sonra müşterilerin çıkmasının ardından kasaya yöneldi. Şüpheli, elindeki bıçakla kasiyeri tehdit etti ve kasadaki paraları gasbedip kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi olaydan 2 saat sonra yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli I.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)