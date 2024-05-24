Marketlere denetim! Son kullanma tarihi geçen ürünler toplatıldı

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayetler üzerine Cihangir ve Denizköşkler Mahallesi'ndeki zincir market şubelerinde gıda ürünlerini denetledi. Ekipler, Cihangir'deki bir markette son kullanma tarihi geçmiş birçok ürün belirledi. Tarihi geçen peynir çeşitleri, kırmızı et ürünleri, tavuk, tatlı ve sütleri toplatılarak siyah iki torba içine koyuldu ve tutanakla market sorumlusuna teslim edildi. Zabıta Amiri Baki Sarıkaya bu ürünlerin soğuk ortamda saklanmasını ve gelecek olan Avcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmesi gerekliğini hatırlattı. Öte yandan toplatılan ürünler arasında bulunan yufkanın 1 ay önce son kullanma tarihinin dolduğu belirlendi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki denetimde ise yine son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek tutanakla görevliye teslim edildi. Avcılar Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin bayat ürünleri inceledikten sonra cezai işlem yapacağı ifade edildi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı