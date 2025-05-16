Mardin'i dolu vurdu! 40 bin dekar arazi etkilendi

Mazıdağı ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı, tarım üreticilerini olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Yapılan ilk incelemelere göre, ilçeye bağlı 8 kırsal mahallede toplam 40 bin dekar tarım arazisi doludan etkilendi.

Dolu nedeniyle buğday, arpa, biber, fasulye, salatalık, ıspanak, kavun, karpuz, maydanoz, mercimek, mısır, roka, marul, kuru ve yeşil soğan gibi ürünlerde ciddi zarar oluştu. Ayrıca üzüm bağları ve çam teresi ekili alanların da doludan büyük ölçüde etkilendiği bildirildi.