GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMardin'i dolu vurdu! 40 bin dekar arazi etkilendi
HaberlerGündem Haberleri Mardin'i dolu vurdu! 40 bin dekar arazi etkilendi

Mardin'i dolu vurdu! 40 bin dekar arazi etkilendi

16.05.2025 - 16:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mardin'i dolu vurdu! 40 bin dekar arazi etkilendi

Mardin'de etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle 40 bin dekar tarım arazisi etkilendi.

Mazıdağı ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı, tarım üreticilerini olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Yapılan ilk incelemelere göre, ilçeye bağlı 8 kırsal mahallede toplam 40 bin dekar tarım arazisi doludan etkilendi.

Dolu nedeniyle buğday, arpa, biber, fasulye, salatalık, ıspanak, kavun, karpuz, maydanoz, mercimek, mısır, roka, marul, kuru ve yeşil soğan gibi ürünlerde ciddi zarar oluştu. Ayrıca üzüm bağları ve çam teresi ekili alanların da doludan büyük ölçüde etkilendiği bildirildi.

Güncel Haberler

Konya'daki 5.2'lik depremin hasar bilançosu ortaya çıktı
#Gündem

Konya'daki 5.2'lik depremin hasar bilançosu ortaya çıktı

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'dan esir takas anlaşması
#Dünya

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'dan esir takas anlaşması

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Meloni'yi kırmızı Halıda diz çökerek karşıladı
#Dünya

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Meloni'yi kırmızı Halıda diz çökerek karşıladı