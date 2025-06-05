Mardin'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 4 bin arı kovanı dağıtıldı

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Belediye bahçesindeki törende, Mardin'in tarım ve hayvancılıkta önemli üretimlerin yapıldığı bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Şehrin hem merkezi hem kırsalında üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Akkoyun, geleneksel üretim yöntemleri ve modern teknolojik imkanlarla destekleyerek üreticinin her daim yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Devletin üretimi ve üreticiyi destekleyen çalışmaları doğrultusunda kentin tarım ve hayvancılıkta her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda 'Arılı Kovan Projesi' kapsamında, 10 ilçemizde 800 üreticimize, 4 bin arılı kovan teslimini başlatmış bulunmaktayız. Bu proje kapsamında yaklaşık 14 milyon lirası Büyükşehir Belediyemiz tarafından desteklenmiştir. Projede kovanların maliyetinin yüzde 75'i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25'i de üreticilerimiz tarafından karşılanmıştır. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi ve kırsal alanda üretimin artırılması yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin genelinde ve Mardin'imizde sağlanan güven, huzur ve istikrar ortamı ile sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata, gençlikten spora her alanda gerçekleştirdiğimiz kamu hizmetleri ve yatırımları şehrimizin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamaya devam etmektedir."

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Mardin Arıcılar Birliği Başkanı Hamdullah Ablak da her bir üreticiye 5 kovan verildiğini, her kovanda yaklaşık 35 kilogram bal üretiminin yapılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bal üretiminde önemli bir destek sağlandığına dikkati çeken Ablak, "Gerçekten çok iyi oldu. Bu katkılarından dolayı Valimize çok teşekkür ederiz." dedi.

Üreticilerden Şilvan Bedirhanoğlu da Derik ilçesinde yaklaşık 20 yıldır bal üretimini yaptıklarını belirterek "Geçimimizi onunla sağlıyoruz. Arı üzerinde çocuklarımı okuttum. Onlar artık kendi işleri başında. Şimdi eşimle ikimiz bakıyoruz. Belediyemizden de bize bu imkanı sağladığı için Allah razı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

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Üretici Melek Ablak da ailesinin 3 nesildir arıcılık yaptığını, bu destekle daha fazla üretim yapacağını belirterek yetkililere destekleri için teşekkür etti.

Törene AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları da katıldı.