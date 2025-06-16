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Mardin'de reklam oyuncusu 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti!

16.06.2025 - 15:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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Mardin’in Artuklu ilçesinde binanın 11’inci katından düşen üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu Abdullah Cevheroğlu (30), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’ndeki Elbeyli Sitesi’nde meydana geldi. Birçok reklam filminde oynayan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Abdullah Cevheroğlu, henüz bilinmeyen nedenle sitedeki bir apartmanın 11’inci katından düştü.

Mardinde reklam oyuncusu 11inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cevheroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Cevheroğlu'nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mardinde reklam oyuncusu 11inci kattan düşerek hayatını kaybetti

 

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