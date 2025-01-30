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Mardin'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti

30.01.2025 - 16:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)-

Mardin'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesindeki evinde oyun oynarken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Elif Tekin (9), hayatını kaybetti. Tekin'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Olay, dün, Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Elif Tekin, ailesinin gözleri önünde bir anda fenalaştı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Tekin, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Tekin, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Elif Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hastanenin morguna konulan Tekin’in kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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