Mardin'de Kızılay'dan dezavantajlı öğrencilere karne hediyesi verildi

Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, organizasyona destek veren İstanbul Kadıköy Kızılay Şube Başkanı Birol Boz ve ekibine teşekkür etti. Başkan Arı, ''Artuklu Kızılay olarak Mardin'deki faaliyetlerimizi her alanda artırarak sürdürüyoruz. Bu hizmeti tüm imkanlarımızla devam ettireceğiz. Mardin'deki iş insanlarımızın da bu anlamlı organizasyonlara katılım sağlamalarını bekliyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Bu tür organizasyonların diğer okullarda da devam edeceğini belirterek, ‘Gücümüz yettikçe her alanda iyilik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz'' dedi.