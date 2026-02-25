Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı 2 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.02.2026 - 19:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Şakir G. (52), tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yararlanırken, ismi öğrenilemeyen 1 kişi de bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalelerinin arından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Şakir G.'nin karın ve kalça bölgesine kurşunların isabet ettiği, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

