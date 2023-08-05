GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

05.08.2023 - 13:55 |
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Mardin İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Mardin-Nusaybin ilçesi BAGOK kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16’lar ve ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığımızca icra edilen, JÖH/Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet GÜNDÜZ operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.

    GÜNCEL HABERLER

    Veliefendi Hipodromu kundakçısının kimliği şoke etti! Derenin içinde bu halde yakalandı

    Veliefendi Hipodromu kundakçısının kimliği şoke etti! Derenin içinde bu halde yakalandı

    Su kullanımında yeni dönem! Kısıtlama getirildi: Yasaklayabiliriz

    Su kullanımında yeni dönem! Kısıtlama getirildi: Yasaklayabiliriz

    İngiliz medyası Hakan Fidan'ın sırrını yazdı: Türkiye'yi ciddiye alsalar iyi olur

    İngiliz medyası Hakan Fidan'ın sırrını yazdı: Türkiye'yi ciddiye alsalar iyi olur