Mardin'de Ã§iftÃ§iler, maliyetinin az olmasÄ± ve yÃ¼ksek getirisi nedeniyle fÄ±stÄ±k Ã¼retimine yÃ¶neldi. 20 bin dÃ¶nÃ¼mde 540 bin fÄ±stÄ±k aÄŸacÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Mardin'in adÄ±, son yÄ±llardaÂ Gaziantep, ÅžanlÄ±urfa ve Siirt illeri gibi fÄ±stÄ±kla anÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÄ±rsal BektaÅŸ Mahallesi'nde sabahÄ±n erken saatlerde fÄ±stÄ±k bahÃ§elerinin yolunu tutan Ã¼reticiler hasada baÅŸladÄ±. FÄ±stÄ±k kÃ¶yÃ¼ olarak da anÄ±lan BektaÅŸ Mahallesi'nde 100 bine yakÄ±n Antep ve Siirt fÄ±stÄ±ÄŸÄ± aÄŸacÄ± bulunuyor.Â



YÄ±llardan beri fÄ±stÄ±k Ã¼retimi yapan Abdulkadir YiÄŸit, "Bu sene verimi geÃ§en senelere gÃ¶re daha fazla. BoÅŸu biraz fazla, o da bu sene sÄ±caklÄ±k fazla geldi ondan oluyor. Vallahi fÄ±stÄ±klarÄ± tavsiye ederim. FÄ±stÄ±ÄŸÄ±n ne masrafÄ± var. Hem verimi Ã§ok hem de kazancÄ± fazladÄ±r" dedi.



Mardin FÄ±stÄ±k Ãœreticileri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Kahraman ise, Mardin bÃ¶lgesinde 20 bin dÃ¶nÃ¼me yakÄ±n fÄ±stÄ±k arazisi bulunduÄŸunu ve bunun 540 bin aÄŸaca tekabÃ¼lÂ ettiÄŸini sÃ¶yledi. Mezopotamya bÃ¶lgesinde Ã§ok verimli bir araziye sahip olduklarÄ±nÄ± dile getiren Kahraman, "Ã‡ok gÃ¼zel verimler alÄ±yoruz. Antep ve Siirt ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizim onlardan eksik bir yanÄ±mÄ±z yok. Daha gÃ¼zel verimler de alabiliyoruz. Zamanla ÅžanlÄ±urfa, Siirt veÂ GaziantepÂ gibi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k dekarlar dikeceÄŸimize inanÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.



Ã‡iftÃ§ilere de seslenen Kahraman, "Ã‡iftÃ§ilerimize fÄ±stÄ±k dikimini tavsiye ediyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ girdisi dÃ¼ÅŸÃ¼k, verimi yÃ¼ksek bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r. BÃ¶lgemizde Ã¶zellikle susuzluÄŸa Ã§ok dayanÄ±klÄ± olan bÄ±ttÄ±mÄ± tavsiye ediyorum. Siirt, Antep anacÄ± var, Ã¶mÃ¼rleri 80 ile 100 yÄ±l. Ama bÄ±ttÄ±m anacÄ± 400 yÄ±l yaÅŸÄ±yor ve susuzluÄŸa karÅŸÄ± Ã§ok dayanÄ±klÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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