GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Mardin Savur’da dereye düşen Medine boğularak hayatını kaybetti

20.03.2026 - 21:26

Kaynak: Salih KESKİN/SAVUR (Mardin), (DHA)

Mardin’in Savur ilçesinde hayvan otlatırken dereye düşen Medine Yavuz (16), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Savur ilçesine bağlı kırsal Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hayvan otlatan Medine Yavuz, dengesini kaybederek dereye düştü. Suda çırpan Yavuz’u çevredekiler çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz’u yoldaki araçtan alarak Prof. Dr. Aziz Sancar ilçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yavuz’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

