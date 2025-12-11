GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü, 5 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü, 5 yaralı

Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü, 5 yaralı

11.12.2025 - 20:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/ ÖMERLİ(Mardin), (DHA)

Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 5 kişi ise yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Taşgedik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 50 NC 075 plakalı otomobil, 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilmeyen başka bir hafif ticari araç çarpıştı.

Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü, 5 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1’i ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik tespitine yönelik çalışmalar ile kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü, 5 yaralı

ÖLENLERİN SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Mardin’in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında Mehmet Nur Fidan (51), Suna Fidan (42) ve Gülbahar Fidan (18) hayatını kaybetti, Ramazan Fidan (17), S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21) ve A.F. (22) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Fidan, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü, 5 yaralı

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Mardin’in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Kazada ölenlerin Mehmet Nur Fidan (51), Suna Fidan (42) ve Gülbahar Fidan (18) olduğu, yaralıların ise S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21) ve A.F. (22) olduğu öğrenildi. Yaralılardan ismi henüz öğrenilmeyen 30 yaşlarındaki bir erkeğin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü, 5 yaralı

Güncel Haberler

İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti belli oldu! Yüzde 200 zam
#Gündem

İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti belli oldu! Yüzde 200 zam

İşte Türkiye’nin en soğuk yerleri, Doğu yine dondu
#Gündem

İşte Türkiye’nin en soğuk yerleri, Doğu yine dondu

Uşak Eşme'de otomobilin çarptığı 3 yaya öldü
#Gündem

Uşak Eşme'de otomobilin çarptığı 3 yaya öldü