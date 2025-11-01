GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMardin Kızıltepe'de 8 katlı apartmanda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi
HaberlerGündem Haberleri Mardin Kızıltepe'de 8 katlı apartmanda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

Mardin Kızıltepe'de 8 katlı apartmanda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

01.11.2025 - 00:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Mardin Kızıltepe'de 8 katlı apartmanda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1’i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı Armanç Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Güncel Haberler

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde tarım aracı devrildi: 2 yaralı
#Gündem

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Mardin Kızıltepe'de 8 katlı apartmanda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi
#Gündem

Mardin Kızıltepe'de 8 katlı apartmanda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli Gebze'de bir binada çatırtı sesleri, itfaiye binayı tahliye etti
#Gündem

Kocaeli Gebze'de bir binada çatırtı sesleri, itfaiye binayı tahliye etti