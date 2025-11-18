Mardin Derik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.11.2025 - 20:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MARDİN (İHA)

Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Derik ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde 45 ZA 578 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada E.H. (3), H.H. (4), S.E. (22) ve M.H. (27) yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

