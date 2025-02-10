Mansur Yavaş, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını bildirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını bildirdi.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, CNN TÜRK canlı yayınında Ankara'daki son kulis bilgilerini aktardı...

Mansur Yavaş bir açıklama yapmadı ancak kulis bilgileri sızdı. Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmayacağını Özel ve İmamoğlu'na bildirdiği öğrenildi. Ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini vurguladı.

"GÜNDEMİN BU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Yavaş'ın 'hepsi bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum' dedi. Aynı zamanda Mansur Yavaş'ın yazar Ali Taş'ın 9 Şubat'ta yazısını okuduğu belirtiliyor. Centilmenlik anlaşması ifadesi oldukça dikkat çekici. Adayın belirlenmesi için oldukça erken olduğu fikrini bir kez daha belirttiği söyleniyor.

GENEL MERKEZ TAKVİMDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYECEK

Edinilen bilgilere göre genel merkez takvimde herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. Yaklaşık 3 ay içinde CHP üyeleri cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.