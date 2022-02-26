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ManÅŸ denizi nerede, haritadaki konumu? Fransaâ€™nÄ±n Rus gemisine el koyduÄŸu ManÅŸ denizi kaç km?

FransÄ±z yetkililer, Rusyaâ€™ya uygulanan ticari yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ihlal eden bir Rus gemisine el konduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Peki, ManÅŸ denizi nerede, haritadaki konumu?

26.02.2022 - 18:06 |
ManÅŸ denizi nerede, haritadaki konumu? Fransaâ€™nÄ±n Rus gemisine el koyduÄŸu ManÅŸ denizi kaç km?

FransÄ±z yetkililer, Ukrayna'nÄ±n iÅŸgali nedeniyleÂ Rusya'ya uygulanan ticari yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ihlal eden bir Rus gemisine el konduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Peki, ManÅŸ denizi nerede, haritadaki konumu?

ManÅŸ denizi nerede, haritadaki konumu?

Britanya'yÄ± Fransa'dan ayÄ±rÄ±p Atlas Okyanusu ile KuzeyÂ Denizi'ni birleÅŸtiren denizdir. UzunluÄŸu 563 km (350 mil), en geniÅŸ yeri ise 240 km'dir (150 mil).Â 

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ManÅŸ denizi nerede, haritadaki konumu Fransaâ€™nÄ±n Rus gemisine el koyduÄŸu ManÅŸ denizi kaÃ§ km

Dover boÄŸazÄ± (Strait of Dover) kanalÄ±n en dar kÄ±smÄ±dÄ±r. Doverâ€™den Cap Griz Neze sadece 34 km (21 mil) dir. ManÅŸ Denizinin doÄŸu ucunda yer alÄ±r ve Kuzey deniziyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±r. Antik Roma hegemonyasÄ± dÃ¶neminde kanal Latince Oceanus Britanucus olarak biliniyordu. Daha sonra British Sea Ä°ngiliz Denizi olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±. Victoria zamanÄ±nda kanal ayrÄ±ca GÃ¼mÃ¼ÅŸ hat olarak da biliniyordu. William Camden, Britannica (1586) da Ä°ngiliz Denizi olarak isimlendirildiÄŸini fakat ayrÄ±ca Ä°ngiliz denizciler tarafÄ±ndan kanal olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yler. YaklaÅŸÄ±k 1450â€™deki haritada kanal, Ä°ngiliz KanalÄ± Canalites Anglie olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±r.

Kanal derinliÄŸi Dover ve Calais arasÄ±nda 45 m dir. Buradan doÄŸu tarafÄ±na doÄŸru deniz sÄ±ÄŸlaÅŸmaya devam eder. Broad Fourteens de yaklaÅŸÄ±k 26 metredir. Kanalda, Fransaâ€™ya yakÄ±n olan kÄ±sÄ±mda adalar yer alÄ±r. Scilly AdalarÄ±, BirleÅŸik KrallÄ±k ve Ushant Fransaâ€™da kanalÄ±n sonunun batÄ± ucunda yer alÄ±r.

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