Manisa'ya dev yatırım! Vatandaşlar yıllardır çile çekiyordu, Alaşehir'in büyük sorunu bitti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezinde 17 kilometrelik çelik içme suyu hattı, 7.500 tonluk içme suyu deposu ve 3 bin 200 metrelik polietilen borularla terfi hattı yapımı gerçekleştirdi. MASKİ’nin kendi öz kaynakları ile yaklaşık 260 milyon TL’lik yatırım ile hayata geçirdiği proje sayesinde Alaşehir’de yıllardır yaşanan su sorunu çözüme kavuşmuş oldu. Dev yatırım için düzenlenen açılış töreninde, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çevre ilçelerin belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ile Ulaş Aydın, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, daire başkanları ve protokol üyeleri yer aldı.



YATIRIMIN BÜYÜKLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise yapılan yatırımın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Şu anda Alaşehir'de büyük bir yatırımla karşı karşıyayız. Belki de Büyükşehir Belediyesi'nin, MASKİ'nin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük yatırımlardan bir tanesi ki kendi öz kaynaklarıyla yapılmış bir yatırımdan bahsediyoruz. Ben burada emeği geçen herkese Manisa milletvekili olarak teşekkür ediyorum" dedi.



"KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA 260 MİLYONLUK DEV YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK"

Büyük yatırımla Alaşehir ilçe merkezinin su sorununu çözdüklerini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu büyük yatırım tüm Alaşehir'e hayırlı olsun. Burada yirmi yıllık bir altyapı sorunundan bahsediyoruz. Yıllardır kayıp kaçak oranında inanılmaz rakamda ulaşan bir su kaybı yaşanıyordu ve bu artık devam edilemez bir hale gelmişti. Bu hatlarda en küçük bir problem olduğu zaman saatlerce, günlerce su kesintisi oluyordu. Tamamen Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü’nün kendi öz kaynaklarıyla, İller Bankası veya herhangi bir kurumun desteği olmadan yapılan bir yatırım. Burada 17 kilometre çelik içme suyu isale hattı, 7.500 ton kapasiteli içme suyu deposunun yapımı ve 3 bin 600 metre terfi hattı artık tamamlanmış durumda. Bundan sonra suyumuz, yeni hatlardan gelecek. Böylece çok az kayıp kaçağımız olacak. En küçük bir kaçakta da sistem kontrol altında olduğundan anında müdahale edebileceğiz. Bu kadar büyük bir projeyi bir yıl içinde tamamlayan başta MASKİ yönetimimiz olmak üzere tüm MASKİ çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Manisa’mızın 17 ilçesinde, ihtiyaç duyulan her alanda hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



"ALAŞEHİR’İN SORUNLARINA CİDDİYETLE EĞİLİYORUZ"

Alaşehir ilçesinde yapılan diğer yatırımlardan da bahseden Başkan Dutlulu, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak güzel ilçemiz Alaşehir’de 2024 yılında toplam 11 sondaj, 2025 yılında ise 6 sondaj kuyusu açtık. Şu anda bir tane daha merkez kuyumuz açılacak. Yani en büyük sorunlardan bir tanesi olan su sorununa Alaşehir’de ciddiyetle eğiliyoruz. Aynı zamanda Alaşehir’de 1 Nisan'dan bugüne kadar yüklenici firmalar tarafından 43 bin 700 metre, ilçe şefliğimiz bünyesinde de 16 bin 800 metre olmak üzere toplam 60 kilometre hat döşendi. Bunun yanında 3 bin 500 metre kanalizasyon, bin 300 metre yağmur suyu imalatı yaptık. 25 kilometre ana kanalizasyon hattı temizliği, 9 bin 137 adet de yağmur suyu ızgara temizliği gerçekleştirdik" dedi.

"MANİSA HALKIMIZIN SUSUZ KALMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Başkan Dutlulu açıklamasının devamında, "Bunun yanında Avşar Barajı Havza Su Koruma Alanı içinde bulunan Girelli Mahallesi'nin atık suyunun toplanması için 1 adet paket atık su arıtma tesisi, 2 adet paket terfi istasyonu, 3 bin 600 metre terfi yaparak, Girelli Mahallesi'nin yaşadığı büyük sorunu da çözüme ulaştıracağız. Biz bu konuda hiçbir şekilde masraftan kaçınmayacağız. Manisa halkımızın susuz kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Yeni hattımız tüm Alaşehir’e hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



"İLÇEMİZİN KURTULUŞ GÜNÜ, SU SORUNUNDAN DA KURTULUŞ GÜNÜMÜZ OLUYOR"

Alaşehir’in kanayan yarasını tedavi ettiklerini söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Ana borumuzda 52 patlağımız vardı. Müdahale edemiyorduk. Boruların eskiliğinden tamirlerden sonra yeni patlaklar oluyordu. Suyumuzun yüzde 50’si kayboluyordu, enerjimiz kayboluyordu. 36 saat su alamayan mahallemiz oluyordu. Artık Alaşehir'in kurtuluş günü, bu su sorundan da kurtulduğumuz gün oluyor. Alaşehir bir dertten kurtuluyor. Alaşehir'in yirmi yıllık su sorunu çözülmüş olacak. El ele vereceğiz, sorunları çözeceğiz. Ben bu vesileyle rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e, şimdiki Başkanımız Besim Dutlulu'ya, emeği geçen MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.