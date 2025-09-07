Burdur'da 47 yıl sonra bir ilk! 'Eylül ayı itibarı ile başladı'

Haberin Devamı

Türkiye'de turizme ilk açılan mağara olma özelliği taşıyan İnsuyu Mağarası'nda, 47 yıl aradan sonra düzenlenen İnsuyu Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.

Burdur Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen festival, bugün İnsuyu Mağarası etkinlik alanında yapıldı. Festival çerçevesinde ilk olarak yöresel ürün stantlarını gezen Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Bilgihan, "Bugün İnsuyu Mağarası etkinlik alanındayız. 1978 yılından itibaren kesintili olarak belirli dönemlerde yapılan İnsuyu kültür ve sanat etkinliklerine biz 46-47 yıl sonrasında tekrar merhaba demiş olduk. biliyorsunuz Temmuz ayı içerisinde yapmayı planladığımız etkinlikler olarak da duyurmuştuk ve bugüne Eylül ayı itibariyle başlamış olduk bu etkinliğimize" dedi.

Konuşmanın ardından festival alanında halk oyunları gösterisi yapılırken vatandaşlara helva ve bulgur ikram edildi. Daha sonra festival Bedia Akartürk ve Safiye Soyman konseri ile devam etti.