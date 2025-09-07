Zirai don elma üreticini de vurdu! Karaman'da hasat buruk başladı

2

Bayram, Karaman'ın son yıllarda elma üretiminde Türkiye'de söz sahibi illerden birisi olduğunu ifade ederek, "16 milyon ağaç sayısıyla yaklaşık 260 bin dekar elma bahçesi var. Ağaç sayısı olarak Türkiye'de birinci sırada, üretimde de Isparta'nın ardından ikinci sıradayız. Geçen yıl öngördüğümüz rekolte 700 bin ton civarındaydı. Biliyorsunuz elma bahçelerinde yüzde 6 eğilim getirdiği için son 2 yılda Karaman'da ciddi bahçe dikimleri yapıldı. Bundan dolayı da ağaç sayısı arttığı için de bu yıl yaklaşık 800 bin ton civarında bir rekolte bekliyorduk. Ama yaşanan yüzde 90'lara varan don hasarından dolayı, bu yıl Karaman'da yaklaşık 50 bin ile 100 bin ton civarında bir elma üretimi öngörüyoruz" dedi.