Manisa'daki törende ata uygulanan şiddete yönelik yoruma bin 300 lira ceza

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu töreninde temsili süvari Musa Teyfur'un ata tokat attığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. O anlar, sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çekmişti. Tepkiler sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri, ata tokat attığı tespit edilen Musa Teyfur'a 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nca 2 bin 43 TL idari para cezası kesmişti.

Söz konusu ata şiddet görüntülerine Avcılar'da yaşayan Yıldıray Dağdeviren de sosyal medya hesabından yorum yazarak tepki gösterdi. Atı tokatlarken görüntülenen Musa Teyfur'un bu yorumu şikayet etmesi üzerine Dağdeviren hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA DAVA AÇILDI

Talimat yoluyla İstanbul'da ifadesi alınan Yıldıray Dağdeviren, "Ben bir hayvanseverim. Videoyu da hayvana karşı eziyet ve işkence olarak gördüm. İzleyince üzüldüm. Sinirlendiğim için fevri hareket edip bahse konu yorum da bulunmuşumdur" dedi. Tarafların uzlaşmaması üzerine savcılıkça hazırlanan iddianamede, şikayetçi Musa Teyfur'un kendisine ait atlarla katıldığı Manisa Kurtuluş Günü etkinliklerinde atlardan birisini araca bindirmek istediği sırada atın huysuzlanarak elini ısırması üzerine ata tokat attığı görüntünün Instagram'da paylaşıldığı belirtildi. Yıldıray Dağdeviren'in ise bu paylaşıma yaptığı yorumda şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına saldırı teşkil edecek nitelikte yorum yazarak paylaştığı kaydedildi. Savcılık, Dağdeviren hakkında "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

MAHKEME "SÖVME" DEDİ

Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava, basit yargılama usulüne göre dilekçeler üzerinden yapıldı. Mahkeme 22 Mayıs 2023'te verdiği kararında, "her ne kadar sanık ata eziyet edildiğini düşündüğü için bir anlık fevri hareketle yorum yaptığını beyan ederek atılı suçu kabul etmemiş ise de yaptığı yorum içeriğinin bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte sövme" olarak kabul ettiğini açıkladı. Mahkeme, sanık Yıldıray Dağdeviren'i bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce mahkumiyetinin olmasını dikkate alan mahkeme, bu hükmün açıklanmasının geri bırakmadı. Öte yandan 9 bin 200 liralık vekalet ücretinin de sanıktan tahsiline hükmetti.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine sanık Yıldıray Dağdeviren, Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesine Manisa'daki mahkemeye gönderilmek üzere bir dilekçe sunarak karara itiraz etti.

Yıldıray Dağdeviren, "9 Eylül 2022'de şarkıcı Ceylan Ertem'in paylaşmış olduğu bir ata uygulanan şiddet videosu vardı. Ben de haliyle sosyal medyada takip ederken ata şiddete karşı tepkisiz kalamadım ve bir yorum yaptım. Yaptığım yorumda da alenen kişinin öz haklarına yapılmış bir yorum değildi. Şahsı da tanımam.

Sadece bir hayvansever olmamdan kaynaklı bir durumdan ibaret bir yorum yazdım. Bu yorum sebebiyle karşı taraf dava açıp benden para talep etti. Önce 20 bin lira gibi bir rakam talep ettiler, sonra 15 bin, 10 bin dediler. Ben de dava açın madem öyleyse dedim, ben de hakkımı aramak istiyorum" dedi.

Karşı tarafın refleksle ata şiddet uyguladığını kabul ettiğini söyleyen Dağdeviren, kendisine 87 gün hapis cezası verildiğini ve bunun paraya çevrildiğini ifade etti. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Dağdeviren, "Sadece insani duygularımdan kaynaklı bir şekilde yorum yaptım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Dağdeviren şikayetçinin haklı bir tarafı olmadığını, videolarda atın elini ısırmadığının görüldüğünü, içeri çekmeye çalışırken elinin düzüyle tersiyle vurduğunu vurguladı.