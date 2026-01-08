GAZETE VATAN ANA SAYFA
Manisa’da rögarda bebek cesedi alarmı! "Gözlerimle gördüm" dedi, ekipler seferber oldu

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kadının rögarda bebek cesedi gördüğünü söylemesi ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler rögar hattında ve çevresinde detaylı arama çalışması başlattı. İşte detaylar...

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kadının rögarda bebek cesedi gördüğünü iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Bir apartman dairesinde annesinin tuvaletinin tıkanması üzerine S.E. isimli kadın komşusuyla birlikte rögar kapağını açtı.

Bu sırada rögarda poşet içerisinde bir bebek cesedi gördüğünü öne süren S.E., poşetin alt kısmının yırtılmasıyla birlikte bebeğin ve poşetin rögara düştüğünü iddia ederek durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER ALARM GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iddia üzerine rögar hattında ve çevresinde detaylı arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, bebeğin görüldüğü öne sürülen kanalizasyon hattında herhangi bir bebek cesedine rastlanmadı.

Ekipler, kanalizasyonun aktığı yöndeki diğer rögar kapaklarını da açarak arama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

