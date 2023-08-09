GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Manisa'da işçi servis midibüsü devrildi; 25 yaralı
ABONE OL

Manisa'da işçi servis midibüsü devrildi; 25 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada, 25 kişi yaralandı.

09.08.2023 - 09:54 | | Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Manisa'da işçi servis midibüsü devrildi; 25 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın (50) kullandığı 45 J 6541 plakalı servis midibüsü devrildi. Kazada Çakır ile 24 işçi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Ankara -İzmir kara yolunda bir süre trafik tek şeritten sağlandı.

Kazaya, yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu ileri sürülürken, polis soruşturma başlattı. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Fahiş kira artışına karşı uydu kent önerisi

Fahiş kira artışına karşı uydu kent önerisi

Manisa'da işçi servis midibüsü devrildi; 25 yaralı

Manisa'da işçi servis midibüsü devrildi; 25 yaralı

Resmen rekor kırıldı! Görüntüler uyduya yansıdı, en düşük seviyede...

Resmen rekor kırıldı! Görüntüler uyduya yansıdı, en düşük seviyede...