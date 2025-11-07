Manisa'da bir grup vatandaş dolandırıldıklarını iddia ederek kuyumcu önünde toplandı

Haberin Devamı

Olay, Şehzadeler ilçesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre, çok sayıda vatandaş kuyumcuya senet ve kaşeli kartvizit karşılığında altın ve nakit para emanet etti. Ancak bir süre sonra iş yerinin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, dolandırıldıklarını öne sürerek hukuki yollara başvurdu.

Mağdurlar, verdikleri altın ve paraların geri ödenmediğini, hukuki sürecin de sonuçsuz kaldığını ifade etti. Sorumluların halen dışarıda serbestçe dolaştığını söyleyen vatandaşlar, adaletin bir an önce tecelli etmesini istediklerini belirtti.

Kuyumcu önünde bir araya gelen mağdurlar, yaşadıkları mağduriyeti basın mensuplarına anlatarak yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Kuyumcu T.Ö. ile bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını söyleyen mağdurlardan İbrahim Karahan, "Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. T.Ö.'ye gelerek altın almak için para verdik. Yüklü olduğu için dedi ki ‘Bir süreç olması gerekiyor bir 10 gün, 15 gün içinde ben veririm' dedi. Biz de verdik buna. Ondan sonra bir duyum aldım. Sıkıntılar olmuş. Geldim buraya bizzat kendisiyle konuştum. WhatsApp görüşmeleri de var yazılı olarak. ‘Benim altınım var, benim gümüşüm var, benim malım, mülküm var. Ben bir yere kaçmıyorum. Kaçan şerefsizdir, namussuzdur' bu terimleri kullanan şahıs. Bir zamandan sonra bizi oyaladı, oyaladı. Bir süreden sonra emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı bu şahıs" dedi.

"Biz paramızı verdikten sonra para uçtu gitti"

Kuyumcudan herhangi gelir beklemediğini kendisinde emanet olan parayla altın almak istediğini söyleyen Karahan, "Ben kuyumcuya herhangi bir gelir sağlasın diye vermedim. Bunlar emanet malı. Bundan ablamdan gelen ondan sonra baldızımdan gelen emanetler ‘Biliyorum. Sıkıntı yok. Ben her türlü halledeceğim' dedi. Biz paramızı verdikten sonra para uçtu gitti" diye konuştu.

170 kişinin şikayetçi olduğunu belirten Karahan, yasal yolların ilerlemediği iddiasında bulunarak "Resmi olarak 170 kişi şu anda şikayette bulunan var ama gayri şikayet etmeyenler toplamında 300'ü geçkin mağdur olan şahıs var. Ondan dolayı bu mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Yasal yollar ilerlemiyor" ifadelerini kullandı.

"Bizi daha mağdur duruma sokmak niyetinde"

Dükkanı kapatan kuyumcu T.Ö.'nün avukatları tarafından kendilerini rahatsız ettikleri gerekçesiyle haklarında suç duyuruları açıldığını savunan Karahan, "Şahıslar biz mağdurken bizi halen daha mağdur duruma sokmak niyetinde. Kendi avukatlarıyla, kendi yakın çevresindeki akrabalarıyla bizim adımıza halen suç duyurusunda bulunuyorlar. Suç duyurusundan ziyade bizden halen para istiyorlar. İşte şu kadar para verin bu mahkememizden vazgeçelim. Şu kadar para verin şu mahkememizden vazgeçelim. Bu yollara başvurmuşlar. Biz tehdit etmişiz. Biz onların yerinden yurdundan etmişiz. Kendi verdikleri ikram ettikleri meyveden bile bizi hırsızlıkla suçlamaya başladılar. Bundan dolayı yani biz de artık ne yapacağımızı bilemedik" dedi.

"Bir türlü sonuca ulaşamıyoruz"

Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadığını söyleyen Karahan, "Şimdi Kuyumcular Çarşısı'na girdiğin zaman bir mal almaya gidiyorsun. Kartvizit veriyorlar. Kartvizitin arkasında ya da senet veriyorlar. Senedin meblağı neyse onu veriyorlar. Orada yazılı çizili alacağın emanet yazıyor. Onu verdiler. Biz de tabii böyle bir şey başımıza gelmemişti bugüne kadar. Gelmediği için de biz de bilmiyoruz. Sadece iyi niyetle gittik. Dediler ‘40 40 yıllık 50 yıllık esnaftır. Bütün insanlar bundan alışveriş yapıyor. Güvenle gidip malınızı teslim edebilirsiniz, verip de alabilirsiniz' diye terimlerde bulundular. Ben de bir arkadaşın tavsiyesiyle geldim zaten o malı verdim emaneti almak için. Ama bir türlü sonuca ulaşamıyoruz" diye konuştu.

Oğlunun tazminat parasını kuyumcuya emanet ettiğini ancak geri alamadığını iddia eden mağdurlardan İsmail Vural ise mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi.

Bir başka mağdur ise kendilerinin sürekli oyalandığını sahte senetlerle dolandırıldıklarını iddia etti.