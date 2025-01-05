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Manisa'da bağlarda erken uyanma devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında görülen erken uyanma üreticiler arasında tedirginlik oluşturmaya devam ediyor.

05.01.2025 - 08:53 | | İHA
Manisa'da bağlarda erken uyanma devam ediyor

Geçtiğimiz hafta 2024 yılının son günlerinde Emcelli Mahallesinde budama esnasında fark edilen bağların erken yapraklanması bu kezde Sığırtmaçlı Mahallesinde rastlandı. Kır Mevkiinde bağını budama yapan üzüm üreticisi Mehmet Saltık'ın bağında asmalar filiz vermeye başladı.

Üzüm üreticisi Mehmet Saltık, "Birçok arkadaşım bağlarda erken uyanma var şeklinde konuşuyordu. Kendi bağıma budama için gittiğimde benim bağda da erken yaprak açmaya başladığını görünce tedirgin oldum. Eğer hava sıcaklıkları bu şekilde devam ederse 2025 yılı hem bizim açımızdan hem de ülke ekonomisi açısından kötü geçecek. İnşallah kısa zamanda mevsim normallerine döneriz de bağlarımız uykuya dalar.” dedi.

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