Manisa'da 2'nci kattan düşen kediyi polis kurtardı; o anlar kamerada

Olay, Mithatpaşa Caddesi'ndeki Devriye Ekipler Amirliği yanında meydana geldi. Bir kedi tırmandığı binanın 2’nci katında mahsur kaldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, durumu fark etti. Bu sırada kedi dengesini kaybedip düştü. Polis memurlarından biri şapkasını çıkarıp kediyi yakalamaya çalıştı. Kedi, şapkaya çarpıp zemine düştü. Düşerken hızı yavaşlayan kedi, hızla uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.