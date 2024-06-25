Manisa Soma’da deprem mi oldu, Soma deprem bölgesi mi? Soma deprem riski ve haritası

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Soma-Kırkağaç Fay zonu kuzeyinde Büyükışıklar-Savaştepe arasında 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Görür, bölgede yer alan kısa fay hatlarından dolayı hasarlı binalardan uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada, Büyükışıklar ile Soma arasında yaşanan depremin olası nedenlerini değerlendirdi. Kısa fay hatlarının etkisiyle meydana geldiğini belirten Görür, vatandaşların güvenliği için hasarlı binalardan uzak durmaları gerektiğine vurgu yaptı. Herhangi bir can kaybı ya da maddi zararın bildirilmediği deprem sonrasında bölgede oluşabilecek yeni sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI