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Manisa deve güreşlerinde arbede! Develer halkın arasına karıştı

06.04.2025 - 16:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-

Manisa deve güreşlerinde arbede! Develer halkın arasına karıştı

Manisa'da, 30 yıl aradan sonra ilk defa şehir merkezinde gerçekleşen deve güreşi festivalinde, arenadan kaçarak, vatandaşların arasına dalan develer panik yaratırken, ezilme tehlikesi atlatanlar oldu. Cami yararına yapılan deve güreşinde, içki yasağına rağmen uymayan bir aile ile polis arasında arbede yaşandı.

Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'deki Yeşil Cami yararına, 30 yıl aradan sonra ilk defa şehir merkezinde deve güreşleri yapıldı. Mahalledeki eski Tabakhane arazisinde yapılan ve 1'inci Yunusemre Deve Güreşi Festivali adı verilen festivalde farklı illerden getirilen 60'a yakın deve güreşti. Develer etrafı demir bariyerle çevrili alanda güreştirildi. Develerden ikisi arenadan kaçıp, izleyenlerin arasına daldı. Ezilme tehlikesi yaşayanlar panikle kaçışırken, develer alandaki görevliler tarafından sakinleştirildi. Bir başka güreşte ise birbirinden kaçan 2 devenin demir bariyerlere doğru süratle ilerlemesi izleyenlerin kaçışmasına neden oldu.

Manisa deve güreşlerinde arbede Develer halkın arasına karıştı

Öte yandan, deve güreşi festivalinin cami yararına yapılması nedeniyle güreşlere içki yasağı konuldu. Ancak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir aile, polisin uyarısına rağmen yasağa direndi. Bunu üzerine polis, aileyi alandan uzaklaştırmak istedi. Polise direnen aile fentleri polise fiziki müdahalede bulundu. Bunun üzerine arbede çıktı. Polis, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdiği aileyi alandan uzaklaştırdı.

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Manisa deve güreşlerinde arbede Develer halkın arasına karıştı

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