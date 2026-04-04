Maltepe'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Yürütülen saha analizleri ve istihbari çalışmalar neticesinde Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen iki adres ve bir araç takibe alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takibin ardından 3 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda adreslerde ve araçta yapılan aramada 93 bin 100 adet ecstasy hap, 1 kilo 430 gram kokain, 22 gram marihuana, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ile 50 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 1 şüphelinin bugün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.