Maltepe'de otomobil motosikleti ezdi: Sürücü ağır yaralandı

Kaza, 28 Mayıs'ta saat 23.50 sıralarında Yalı Mahallesi Taylan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 NFZ 050 plakalı motosikletiyle sipariş teslim etmek üzere yola çıkan kurye Yusuf Aslan'a, ters yönden geldiği öne sürülen 34 DE 7594 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motokurye ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücüsünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Kazanın araç kamerasına yansıdığı ortaya çıkarken, görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği sırada karşı yönden gelen motosiklete çarptığı ve durmadan olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Polisin kazaya ilişkin inceleme başlattı.