GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMaltepe'de otomobil motosikleti ezdi: Sürücü ağır yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Maltepe'de otomobil motosikleti ezdi: Sürücü ağır yaralandı

Maltepe'de otomobil motosikleti ezdi: Sürücü ağır yaralandı

08.06.2026 - 09:43Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Maltepe'de otomobil motosikleti ezdi: Sürücü ağır yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir otomobil, karşı yönden gelen motosikletliyi ezdi. Sürücünün ağır yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Mayıs'ta saat 23.50 sıralarında Yalı Mahallesi Taylan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 NFZ 050 plakalı motosikletiyle sipariş teslim etmek üzere yola çıkan kurye Yusuf Aslan'a, ters yönden geldiği öne sürülen 34 DE 7594 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motokurye ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepede otomobil motosikleti ezdi: Sürücü ağır yaralandı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücüsünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Kazanın araç kamerasına yansıdığı ortaya çıkarken, görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği sırada karşı yönden gelen motosiklete çarptığı ve durmadan olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Polisin kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizifavorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

Her şey babasının bir sözüyle hayatını değiştirdi! Bayburt'ta bir ilke imza atacak
#Gündem

Her şey babasının bir sözüyle hayatını değiştirdi! Bayburt'ta bir ilke imza atacak

Trabzon'da geleneksel göç başladı! Yaylalar yeniden canlanıyor
#Gündem

Trabzon'da geleneksel göç başladı! Yaylalar yeniden canlanıyor

Balıkesir'de çeltik ekimi hız kazandı! Ekim alanları yüzde 10 arttı, üretici umutlu
#Gündem

Balıkesir'de çeltik ekimi hız kazandı! Ekim alanları yüzde 10 arttı, üretici umutlu