Maltepe'de inşaatın dış cephesi alev aldı: İtfaiyenin müdahalesi zor oldu
11.06.2026 - 09:45Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir inşaatın dış cephesi sebebi bilinmeyen bir şekilde yandı. İtfaiyenin müdahalesi söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın dış cephesinden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
Haberlerimizi Google'da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.