Bankaların eline düşmeden ev sahibi olma fırsatı: 90 ay taksit var, vade farkı yok

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Türkiye'de yükselen konut fiyatları ve finansman maliyetleri nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, uygun ödeme koşulları sunan alternatif kampanyaları araştırmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir. Bursa ve Konya gibi konut fiyatlarının yüksek olduğu illerde yeni kampanyalar ilgi çekiyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut ürettiği yeni konutlar sayesinde vatandaşa alternatif sunuyor.

BAĞLANTI YOLLARINA YAKIN

Son olarak Emlak Konut, İstanbul Küçükçekmece'de hayata geçirilen Bizim Mahalle projesinin yeni etabı için 90 ay vade farksız taksit imkânı sunduğunu duyurdu. Yeni etapta yer alacak konutlar; geniş yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, kafeler, spor tesisleri ve Ata Sporları Merkezi gibi sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Halkalı Millet Bahçesi'ne komşu konumda bulunan proje, Marmaray, metro, TEM ve E-5 bağlantı yollarına yakınlığıyla da ulaşım avantajı sağlıyor.

YÜZLERCE DAİRE TAKSİTLE SATILACAK

Projede toplam 487 konut ve 26 ticari ünite bulunurken, konutların brüt büyüklükleri 63 metrekare ile 357 metrekare arasında değişiyor. Yaklaşık 18 bin metrekare peyzaj alanı ve 13 bin 200 metrekare yeşil alan da projede yer alıyor. Kampanya kapsamında sunulan 90 ay vade farksız ödeme seçeneği, belirlenen koşulları sağlayan alıcılar için geçerli olacak. Konut fiyatları ise tercih edilecek dairenin metrekaresi, tipi ve bulunduğu konuma göre farklılık gösteriyor. Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, kampanyanın ödeme planı, güncel daire fiyatları, başvuru şartları ve diğer detaylı bilgilere Emlak Konut üzerinden ulaşabiliyor. Projeye ilişkin tüm fiyatlandırmalar daire büyüklüğüne ve seçilen konuta göre değişiklik gösteriyor. 81 ilde vatandaşın bankaya bulaşmadan ev sahibi olabileceği projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.