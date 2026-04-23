GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMaltepe'de dev operasyon: 4 kişi gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri Maltepe'de dev operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Maltepe'de dev operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

23.04.2026 - 09:23Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Maltepe'de dev operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı belirlenen 3 eve operasyon düzenlendi. 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Nisan’da Maltepe ilçesinde 3 ayrı evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu evler ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Maltepede dev operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Evlerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 812 gram marihuana, 45 gram kokain, 2 kök hint keneviri, 5 hassas terazi, 3 cep telefonu, 1 zaman ayarlayıcı, 1 nem ölçer, 1 aydınlatma sistemi, 1 vakum cihazı ve 19 bin 200 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.T. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler B.A. (35), M.A.B. (32) ve C.B. (38) ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

