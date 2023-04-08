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Maltepe'de değnekçiye suçüstü! Polisi görünce şok oldu

Maltepe'de yol üzerine park eden araç sürücülerinden ücret istediği tespit edilen H.Ç. gözaltına alındı.

08.04.2023 - 14:07 | | DHA
Maltepe'de değnekçiye suçüstü! Polisi görünce şok oldu

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Maltepe Altıntepe Mahallesi Kasaplar Çarşısı önünde bir kişinin, yol üzerine park eden araç sürücülerinin yanına gelerek park ücreti istediği tespit edildi. Yol kenarına park etmek istediğini söyleyen sivil trafik ekipleri, kendilerinden ücret isteyen H.Ç.'yi suçüstü yakaladı.

Maltepede değnekçiye suçüstü Polisi görünce şok oldu

Gözaltına alınan H.Ç., 'Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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