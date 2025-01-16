Malatya'nın simgelerinden Söğütlü Cami yeniden inşa edilecek

27 Eylül 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla temeli atılan Söğütlü Cami'nin yapı kontrol işi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile Enesler İlim ve Hizmet Vakfı adına iş insanı Bayram Kızılaslan tarafından imza altına alındı.



"CAMİ İNŞAATI SÜRESİNCE YAPI KONTROL İŞİ BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILACAK"

Gerçekleştirilen protokol imza töreni sırasında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Malatya'mız için çok önemli olan bir protokole imza attık. 6 Şubat depreminde Söğütlü Cami'miz hasar almıştı ve yıkıldı. Söğütlü Cami uzun mütalaalardan sonra Emekliler Parkı'nın olduğu alana yapılması için Bakanımızla birlikte karar vermiştik. Alanda temel çalışmaları yapıldı ve fore kazık çalışmaları gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak buranın yapı kontrolünü üstlendik. Özel yapı denetim firmalarına gerek kalmadan Büyükşehir Belediyemiz bu sorumluluğu alacak. Cami inşaatı süresince yapı kontrol işi Belediyemiz tarafından yapılacak. Emekliler Parkı'nın bulunduğu alana inşa edilen camimizin önü meydan olacak şekilde planlandı. Daha önceki projede Kuyumcular Çarşısının iki bloğunun olduğu alana cami projelendirilmişti. Cami yeri Emekliler Parkı'nın olduğu alana yapılması kararlaştırılınca o alanın meydan olarak kalmasını istedik. Şu anda caminin bir önceki planlanan alan ile cami inşaatının önündeki ve valilik tarafına bakan kısmı da meydan olarak düzenlenecek. İnşallah Malatya'mız için güzel bir eser olacak. Şu konuyu da özellikle net bir şekilde ifade edeyim, caminin altında, yanında herhangi bir ticari mekân olmayacak. Camimizin altında dini hizmetlerin verileceği alanlar oluşturulacak. Taziye ve toplantılar için çok amaçlı salon, çocuklarımızın, hemşerilerimizin eğitim alabilecekleri alanlar yapılacak. Malatya'mız için güzel bir eser olacağına inanıyorum. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Allah nice güzel eserler yapmayı bizlere nasip etsin” dedi.



Başkan Er konuşmasının devamında ise, “Hayırsever iş insanımız Bayram Kızılaslan'a teşekkür ediyoruz. Bayram Kızılaslan, Hz. Ebubekir misali imkânlarının çok üzerinde Malatya'mıza katkıları bulunmakta. Daha önce yapmış olduğu eserleri biliyoruz. Malatya'mıza okul kazandırdı, Üniversitemizde çeşitli işler yaptı ve şu anda da Söğütlü Camimizi yapacak. Hemşehrilerim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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