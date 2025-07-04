Malatya'da vatandaşlar fark etti, Ekipler harekete geçti: Türkiye'de nadir görülüyor
04.07.2025 - 14:55Güncellenme Tarihi:
Malatya'nın Darende ilçesinde, Türkiye'de oldukça nadir görülen bir misafir heyecan yarattı: Kara Leylek! Darende Belediyesi'ne ait sosyal tesisin çatısında uzun süre hareketsiz duran bu özel kuşu fark eden vatandaşlar, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekiplerin başarılı operasyonuyla bulunduğu yerden alınan kara leylek, hızla tedavi altına alındı.
Darende Belediyesine ait sosyal tesisin çatısında uzun süre hareketsiz kalan kara leyleği fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Leylek, bölgeye gelen ekiplerce buradan alındı.
Kara leyleğin tedavi altına alındığı belirtildi.
Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha yüksek olan kara leylekler, Türkiye'de nadir görülüyor. Kara leylekler, diğerlerinin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuva yapıyor.