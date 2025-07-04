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Malatya'da vatandaşlar fark etti, Ekipler harekete geçti: Türkiye'de nadir görülüyor

04.07.2025 - 14:55Güncellenme Tarihi:
Malatya'da vatandaşlar fark etti, Ekipler harekete geçti: Türkiye'de nadir görülüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde, Türkiye'de oldukça nadir görülen bir misafir heyecan yarattı: Kara Leylek! Darende Belediyesi'ne ait sosyal tesisin çatısında uzun süre hareketsiz duran bu özel kuşu fark eden vatandaşlar, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekiplerin başarılı operasyonuyla bulunduğu yerden alınan kara leylek, hızla tedavi altına alındı.

Darende Belediyesine ait sosyal tesisin çatısında uzun süre hareketsiz kalan kara leyleği fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Leylek, bölgeye gelen ekiplerce buradan alındı.

Malatyada vatandaşlar fark etti, Ekipler harekete geçti: Türkiyede nadir görülüyor

Kara leyleğin tedavi altına alındığı belirtildi.

Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha yüksek olan kara leylekler, Türkiye'de nadir görülüyor. Kara leylekler, diğerlerinin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuva yapıyor.

Malatyada vatandaşlar fark etti, Ekipler harekete geçti: Türkiyede nadir görülüyor

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