Malatya'da peş peşe depremler meydana geldi!

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8, 16:40'ta 4.5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Depremin derinlikleri 7 km olarak açıklandı. Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depreme Malatya'da bulunan bir AVM'de yakalanan vatandaşlar ise panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Deprem nedeniyle Malatyalılar kendilerini sokağa attı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

"AĞIR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI"

Şu ana kadar ulaşan olumsuz bir ihbarın olmadığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şu ifadeleri kullandı:

Sağı solu arıyoruz. Herhangi bir göçükle ilgili bir Haber gelmedi inşallah gelmez. Üst üste depremler olunca halkımızda bir tedirginlik var. Halkımız riskli binalardan uzak kalıp toplanma alanlarında olurlarsa bize yardımcı olmuş olurlar. Ağır hasarlı olan binalardan halkımız özellikle uzak dursunlar. Toplanma alanlarına giderlerse kendilerine yardımcı oluruz. Halk da bir tedirginlik var.

"BÖLGEDEKİ DEPREMLER 1 YIL SÜRECEK"

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, "Ben depremi hissetmedim. Biz röportaj yapıyorduk depremzedelerle. Vatandaşlar da hissetmedi. Benim bulunduğum yerde hissedilmedi. Adıyaman'da konteyner kentteyiz. Az önce olan depremi ben hissetmedim Doğukan da hissetmedi. Deprem uzmanları bölgedeki depremlerin 1 yıl süreceğini söyledi. 4 ve üzeri depremlerin. Hatay'dan sonra en çok yıkımın olduğu şehir Adıyaman" dedi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM

Malatya'da, saat 16.39'da 4.8 ve bir dakika sonra da 4.5 büyüklüğünde iki depremin ardından saat 18.18'de bu kez merkez üssü Yeşilyurt ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kentte art arda yaşanan depremler vatandaşları endişelendirdi.

BAKAN KOCA: OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Saat 16.39’da meydana gelen Malatya Yeşilyurt merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem sonucunda sağlık açısından bilinen bir olumsuzluk yaşanmamış, Malatya ve Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine çağrı olmamıştır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, 'Yarım saat içerisinde bizim çağrı merkezimize ya da AFAD'a ulaşan herhangi bir olumsuz haber yok. Biz de takip ediyoruz. Bir kaç gündür üst üste depremler olunca halkımızda bir tedirginlik var. Bütün vatandaşlarımızı tesislerimize, açık alanlarımızda bulunsunlar. Rriskli binalardan halkımız özellikle uzak dursunlar.' dedi.

Çınar sözlerini şöyle sürdürdü; Bizim bölgemizde yaklaşık 20 bin hasarlı bina var. Bunların yıkımları devam ediyor. Şehirin merkezi 117 bin tane binamız vardı. Bunun 55 bini tamamen hasarlı binalar. Biz de vatandaşlarımızı ağır hasarlı binalardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim büyüğünden esirgesin. O psikolojiyi yaşamak kolay değil.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARTÇISI SAYILABİLİR"

CNN TÜRK'ten Kaan Temeltaş'a konuşan deprem uzman Prof. Dr. Süleyman Pampal depremlerin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Pampal'ın açıklamaları şöyle; Çardak fayının kuzey kesimini oluşturan uç kısmında oluyor bu depremler. Hemen batısında Malatya fayı aktif ve uzunca yıllardır kırılmadı.

Bu depremler 6 Şubat depremlerinin artçısı sayılabilir. Bölge hassas bir bölge. Daha büyük deprem potansiyeline üretmesine sahip. Hareketli faylar var. Ağır hasarlı ve orta hasarlı yapılar daha büyük hasarlara uğrayabilir. Vatandaşlarımızın dikkate alması gerekir.

Depremlerden Hani depremi... Diyarbakır özelliği farklı, odak derinliği 17 km uzaklığında. Hemen güneyinde Lice fay zonu var.

7 VE ÜZERİ DEPREM SÖZ KONUSU

Bu yakın çevredeki kırılmaya yüz tutmuş parçalar kırılırsa 7 ve üzeri deprem üretme söz konusu. Mümkün. Maalesef karamsar gibi bir görüş gibi görünüyor ama gerçekçi. Kırılmaya yakın olan faylar bizi tedirgin ediyor.

BİNGÖL VE ÇEVRESİ

7 civarı diyelim... Bu mümkün. 6 Şubat'ta Çelikhan'dan Hatay'a kadar olan kesim kırıldı. ma kuzey uçta olmadı. Buralarda kırılmamış parçalar var. Bingöl civarında. Kuzeyde Yedisu fayı var. O bakımdan bu depremler beni tedirgin ediyor. 4.5, 4.8, 5.3 bunlar normal sayılabilir.

BAŞKA BİR BÖLGEYİ TETİKLER Mİ?

Bu depremlerin başka herhangi bir depremi tetikleme söz konusu yok. Kesinlikle. Marmara depremi ama beklediğimiz bir deprem.

"BURAYA BİR FAY DAHA EKLEMEK GEREKEBİLİR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da CNN TÜRK'te iki depremi değerlendirdi. Ersoy, 'Bu depremler bölge için normal karşılanması gereken depremler. Bunun devamı mı gelir diye düşünülüyor? Fakat bu depremi yorumlarken eğer bu depremler ana fay hattı üzerine düşseydi bunlara artçı gözüyle bakmak daha kolay olacaktı. Buraya bir fay daha eklemek gerekebilir. Bu haritalar güncellemelidir. Bu çok kıymetli bir harita.' ifadelerini kullandı.

“FAYI GÖREMİYORUM, 'ACABA YENİ BİR FAY MI?"

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki son iki depremin hangi fay tarafından üretildiğini tespit edemediklerini ifade ederek, “Malatya'da son olan iki depremin hangi fay tarafından üretildiğini biz bilmiyoruz. Odak noktalarını koyup baktığımız zaman, bu deprem noktalarının odaklarının, Doğanşehir fayına veya Malatya fayına paralel veya belki de belli bir açıyı da açıyla kesen bir fay üzerinde olabileceğini düşünüyorum. Ama o fayı da göremiyorum haritada da çizilmediğine göre bir soru işaretiyle 'Acaba yeni bir fay mı?' diye söyledim. O bölgede daha büyük deprem olmaz. Niye? Çünkü büyük depremleri oluşturacak büyük fayların çoğu kırıldı. Kalan faylarda da o kadar büyük depremler oluşturacak güç yok zaten. O nedenle o bölge için diyorum; daha büyük deprem habercisi değil. Şimdi böyle büyük depremler olursa o bölgede bulunan büyük depremleri üretmiş faya bağlı veya komşusu olan faylarda hareketlenmeler başlar. Çünkü denge bozulmuştur. Artçı depremler niye olur? Önce büyük deprem olur, artçılar başlar. Çünkü o büyük depremi oluşturan fayın kırılmamış yerleri vardır, yavaş yavaş onlar kırılır. Fay bir anlamda, o sistem kendi kendini temizler. Yani kalıntılarını kırar eder. Rahatlamaya çalışır, o rahatlamaya çalışmak için de küçük küçük depremler oluşturur. Yerleşir ve bir zaman alır. Büyük depremlerden sonra kırılmayan yerler kırılıyor, temizleniyor. Enerjiyi oradan boşaltılıyor küçük şeylerle" demişti.