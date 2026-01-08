Malatya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 9 Ocak 2026 Cuma Malatya'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Malatya'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Vali Yavuz açıklamasında, "9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtilirken, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin de idari izinli olacağı bildirildi.Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği kaydedildi.