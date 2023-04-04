Malatya'da enkazın yüzde 68'i kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden Malatya'da, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kentte 5 bin 393 yıkık veya acil yıkılacak yapıların enkazları, kaldırılıp ardından, kamyonlarla kent dışına taşınıyor.





Malatya Valiliği, depremin ardından kentteki son duruma ilişkin bilgilendirme yaptı. Kent merkezi ve ilçelerde toplam 79 bin 235 çadır kurulduğu ve buralarda 311 bin 555 kişi yaşadığı belirtildi. Kentte farklı noktalarda kurulan 8 bin 238 konteynerde ise 20 bin 209 kişinin yaşamını sürdüğü kaydedildi.





Depremin ardından 44 bin 859 kişinin yaptığı kira destek başvurusunun kabul edildiği belirtilirken, 25 alanda 3 bin 59 konteyner iş yeri planlandığı ve şu ana kadar 225 iş yerinin kurulumunun tamamlandığı vurgulandı.





Kentte 320 noktada günlük 370 bin 965 kişiye yemek ikramı yapıldığı ve depremin ilk gününden bugüne kadar 25 milyon 166 bin 170 öğün yemek dağıtıldığına dikkat çekilen açıklamada, 183 bin depremzedeye psikososyal destek verildiği kaydedildi.



Kent genelinde 466 bin 193 olan elektrik abone sayısının deprem sonrası 320 bin 403'e gerilediği, üreticilere yem ve maddi destek sağlandığı sokak hayvanları için de bu zamana kadar 31 ton mama dağıtıldığı ifade edildi.